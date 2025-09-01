В академии «Зенита» открыты школа и крытый манеж. На территории размещены муралы с Аршавиным, Малафеевым, Радимовым, Желудковым и другими воспитанниками

В академии «Зенита» открылась школа и футбольный манеж.

«1 сентября в клубной академии на улице Верности состоялась церемония открытия многофункционального комплекса, на территории которого разместилась общеобразовательная школа, круглогодичный крытый манеж и офисные помещения.

Общая площадь нового здания составила 17 тысяч квадратных метров – это спортивные помещения (поле, трибуны, раздевалки, судейская, медицинский блок и тренажерный зал), а также образовательные пространства (классы, библиотека, столовая на 130 посадочных мест и буфет).

В день знаний к учебе в новой школе приступили более чем 170 воспитанников «Газпром»-Академии с 6 по 11 класс. На полноразмерном футбольном поле нового крытого манежа смогут проводить свои матчи команды, выступающие в Юношеской футбольной лиге, женской Суперлиге и молодежном первенстве. Зрительские трибуны позволяют разместить более 500 болельщиков», – говорится в заявлении «Зенита ».

Также сообщается, что на территории комплекса размещены муралы с известными воспитанниками петербургского клуба.

«В первом зале на стенах изображены футболисты-юниоры и болельщики в момент победы. Распадающаяся геометрия изображения создает ощущение движения, а персонажи без черт лица помогают молодым спортсменам легче ассоциировать себя с героями.

Во втором зале художники из числа фанатов «Зенита» отдали дань уважения великой истории клуба и его корням. Главная идея росписи – воспитание гордости за выдающихся выпускников академии, которые должны вдохновлять новое поколение на собственные победы.

На стенах второго пространства размещены масштабные портреты легендарных выпускников разных эпох: Андрея Аршавина , Вячеслава Малафеева , Владислава Радимова , Бориса Чухлова, Юрия Желудкова и Сергея Дмитриева», – сообщает пресс-служба «Зенита».

Изображения: t.me/fczenit