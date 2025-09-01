  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • В академии «Зенита» открыты школа и крытый манеж. На территории размещены муралы с Аршавиным, Малафеевым, Радимовым, Желудковым и другими воспитанниками
Фото
19

В академии «Зенита» открыты школа и крытый манеж. На территории размещены муралы с Аршавиным, Малафеевым, Радимовым, Желудковым и другими воспитанниками

В академии «Зенита» открылась школа и футбольный манеж.

«1 сентября в клубной академии на улице Верности состоялась церемония открытия многофункционального комплекса, на территории которого разместилась общеобразовательная школа, круглогодичный крытый манеж и офисные помещения.

Общая площадь нового здания составила 17 тысяч квадратных метров – это спортивные помещения (поле, трибуны, раздевалки, судейская, медицинский блок и тренажерный зал), а также образовательные пространства (классы, библиотека, столовая на 130 посадочных мест и буфет).

В день знаний к учебе в новой школе приступили более чем 170 воспитанников «Газпром»-Академии с 6 по 11 класс. На полноразмерном футбольном поле нового крытого манежа смогут проводить свои матчи команды, выступающие в Юношеской футбольной лиге, женской Суперлиге и молодежном первенстве. Зрительские трибуны позволяют разместить более 500 болельщиков», – говорится в заявлении «Зенита». 

Также сообщается, что на территории комплекса размещены муралы с известными воспитанниками петербургского клуба. 

«В первом зале на стенах изображены футболисты-юниоры и болельщики в момент победы. Распадающаяся геометрия изображения создает ощущение движения, а персонажи без черт лица помогают молодым спортсменам легче ассоциировать себя с героями.

Во втором зале художники из числа фанатов «Зенита» отдали дань уважения великой истории клуба и его корням. Главная идея росписи – воспитание гордости за выдающихся выпускников академии, которые должны вдохновлять новое поколение на собственные победы.

На стенах второго пространства размещены масштабные портреты легендарных выпускников разных эпох: Андрея Аршавина, Вячеслава Малафеева, Владислава Радимова, Бориса Чухлова, Юрия Желудкова и Сергея Дмитриева», – сообщает пресс-служба «Зенита». 

Изображения: t.me/fczenit

Аморима стоит уволить сейчас? После вылета от 4-й лиги30781 голос
ДаМанчестер Юнайтед
НетРубен Аморим
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Зенита»
детский футбол
logoстиль
Борис Чухлов
Сергей Дмитриев
logoЗенит
logoЮрий Желудков
logoАндрей Аршавин
logoпремьер-лига Россия
logoВячеслав Малафеев
logoВладислав Радимов
история
logoГазпром
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Константин Зырянов: «То, что легенды остаются и работают в «Зените» – хороший момент. Примеров много: Бирюков, Семак, Тимощук, Анюков, Давыдов, Аршавин, Радимов»
1231 августа, 13:58
Петржела о «Зените»: «Клуб должен формироваться из игроков академии. Иначе зачем тогда ее содержать? Семаку больше нечего дать команде»
2819 августа, 04:45
Ширко о «Зените»: «Все завязано на легионерах, они разъедутся – и что останется в памяти, кроме трофеев? На кого мальчишкам равняться, кем гордиться?»
1429 августа, 11:44
Главные новости
Депутат Свищев о возвращении Дугласа к статусу легионера: «Это дискредитирует игрока и демонстрирует его «продажность». Безобразное поведение»
1613 минут назад
Александр Мостовой: «98% арбитров не играли – это проблема нашего судейства. Футбол – не наука. Не понял, почему в эпизоде с Кордобой судья не пошел смотреть ВАР»
2338 минут назад
«Зенит» рассмотрит идею изучения португальского в академии. Глава клуба Илюхина сказала: «Языки дают ребятам возможность вырабатывать нейронные связи»
5253 минуты назад
Исак в «Ливерпуле» за 125 млн и другие трансферы дедлайна, «Байер» уволил тен Хага, Дуглас снова легионер, зарплата Капризова, вылет Рублева и Александровой и другие новости
3сегодня, 04:10
Иньиго о «Барсе» в прошлой ЛЧ: «Мы несправедливо уступили «Интеру» и заслужили выйти в финал»
16сегодня, 03:58
Газзаев о ЦСКА и «Краснодаре»: «Работа бригады Шафеева – безобразие! Испортили матч лучших команд страны! Рафаэль растерялся и не знал, что делать. Как можно доводить до стычек?»
9сегодня, 03:22
Мерино про 0:1 с «Ливерпулем»: «Арсенал» всегда старается доминировать – мы заслужили большего. Сложно одновременно атаковать, создавать и при этом не ошибаться»
19сегодня, 03:10
«Краснодар» отправил заявление в КДК РФС для отмены красной Кордобы. Форвард был удален в матче с ЦСКА
48сегодня, 02:30
Медина переходит в саудовский «Дамак» из «Спартака» (Сесар Луис Мерло)
26сегодня, 01:55
«Спартак» договорился с «Фенербахче» о переходе Джику за 4 млн евро (A Spor)
44сегодня, 01:45
Ко всем новостям
Последние новости
Мажич ответил Аршавину по трактовкам пенальти: «Идеального варианта не существует – в правиле много нюансов. Обязаны действовать в соответствии с инструкциями ФИФА и УЕФА»
623 минуты назад
Куман об отставке тен Хага из «Байера»: «Очень быстрое и радикальное решение – это ненормально. Быть тренером – сложная работа»
6сегодня, 04:20
Хэндель отказал ЦСКА из-за отсутствия еврокубков. В «Црвене Звезде» хавбек сможет сыграть в Лиге Европы (Sport24)
3сегодня, 03:46
Гарначо об уходе из «МЮ»: «Горд тем, чего мы достигли. Желаю клубу только успехов, а сам жду возможности отдать все силы в следующем этапе карьеры»
8сегодня, 03:34
«Аль-Хилаль» купил 19-летнего Акчичека у «Фенербахче» за 22 млн евро. Турецкий клуб получит 15% от перепродажи защитника
2сегодня, 02:54
Гаранин о «Динамо»: «Бителло играет за клуб или просто зарабатывает деньги без цели? У Лички была бесшабашная команда, с Карпиным требования поменялись»
6сегодня, 02:42
Набабкин про РПЛ: «Клубы будут привозить более качественных иностранцев в условиях нового лимита. На «Зенит» это не повлияет – смогут выкрутиться»
11сегодня, 02:10
Николас Джексон: «Бавария» – одна из лучших команд в мире. Все знают, что этот клуб символизирует огромный успех. Выложусь полностью, чтобы помочь выиграть трофеи»
7сегодня, 01:30
Беккер перешел в «Осасуну» из «Сосьедада». Контракт подписан по системе «2+1»
сегодня, 01:15
«Рейнджерс» арендовали Корнелиуса у «Марселя» до конца сезона
1сегодня, 00:45