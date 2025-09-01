«Милан» отдал Мусу «Аталанте» в аренду с правом выкупа. Общая сумма сделки – 25 млн евро
Юнус Муса перешел из «Милана» в «Аталанту».
Клуб из Бергамо объявил о подписании 22-летнего полузащитника на правах аренды с возможностью выкупа.
Ранее сообщалось, что общая сумма сделки, включающая комиссию за аренду и потенциальное будущее приобретение, составляет 25 млн евро.
Подробная статистика американского игрока доступна по ссылке.
Фото: atalanta.it
Алексей Белоус
Источник: сайт «Аталанты»
