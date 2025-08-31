«ПСЖ» продаст Асенсио «Фенербахче». Трансфер хавбека согласован

Марко Асенсио продолжит карьеру в чемпионате Турции.

Полузащитник «ПСЖ » близок к переходу в «Фенербахче », сообщает инсайдер Фабрицио Романо . Клубы согласовали трансфер Асенсио на постоянной основе, футболист получил разрешение отправиться в Турцию для завершения сделки.

Вторую половину прошлого сезона Асенсио провел в «Астон Вилле». В 13 матчах АПЛ испанец забил 3 гола и отдал одну результативную передачу. Статистику бывшего игрока «Реала» можно найти здесь .