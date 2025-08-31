Адиев о 2:2 с «Локомотивом»: «Хорошо, что в концовке хотя бы ничью вытащили. Был спорный момент, когда судья не поставил пенальти на Ахметове»

Магомед Адиев прокомментировал ничью с «Локомотивом».

«Крылья Советов» сыграли вничью с «Локомотивом» в 7-м туре Мир РПЛ (2:2), сравняв счет с пенальти в добавленное ко второму тайму время. После 1-го тайма самарцы уступали со счетом 0:2.

«Нам приятно, очень тяжелый матч вытащили. У нас во втором тайме были предпосылки вытащить матч еще в первые 15–20 минут. Моменты были, мяч не лез в ворота, хорошо, что в концовке дожали и вытащили хотя бы ничью.

Мы уже третью игру на 3-й – 4‑й минуте пропускаем, не знаю почему. Мы постоянно говорим, что в первые минуты нужно быть более сконцентрированными, но почему‑то получаем эти мячи.

Такое ощущение, что был спорный момент, когда судья не поставил пенальти в эпизоде с Ахметовым . Вот после этого у нас действительно сломалась игра, «Локомотив » доминировал, больше владел инициативой. Но благодарен ребятам, что во втором тайме они переломили игру. Замены, которые в перерыве произошли, добавили нам динамики.

Когда ты проигрываешь 0:2, ты хочешь не хочешь, но должен рисковать и подниматься выше. Понятно, что у наших ворот тоже были моменты, но опять же, мы тоже создали давление», – сказал главный тренер «Крыльев Советов ».