Матч окончен
«Лилль» разгромил «Лорьян» в гостях – 7:1. У Пардо и Игамана дубли, у Перро 1+1, Жиру не играл
«Лилль» забил 7 мячей в матче Лиги 1.
В 3-м туре чемпионата Франции «Лилль» разгромил «Лорьян» на выезде со счетом 7:1.
Все голы в матче были забиты во втором тайме. Дубль на свой счет записали Матиас Фернандес Пардо и Хамза Игаман. У Феликса Коррейи два ассиста, Ромен Перро сделал 1+1.
Еще по голу забили Хаукон Харальдссон и Осаме Сахрауи. В составе «Лорьяна» отличился Айегун Тосин.
Нападающий «Лилля» Оливье Жиру участия в матче не принимал. 38-летний француз забивал в первых двух турах.
Лига 1. 3 тур
30 августа 15:00, Стад дю Мустуа
