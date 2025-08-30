  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Лилль» разгромил «Лорьян» в гостях – 7:1. У Пардо и Игамана дубли, у Перро 1+1, Жиру не играл
3

«Лилль» разгромил «Лорьян» в гостях – 7:1. У Пардо и Игамана дубли, у Перро 1+1, Жиру не играл

«Лилль» забил 7 мячей в матче Лиги 1.

В 3-м туре чемпионата Франции «Лилль» разгромил «Лорьян» на выезде со счетом 7:1. 

Все голы в матче были забиты во втором тайме. Дубль на свой счет записали Матиас Фернандес Пардо и Хамза Игаман. У Феликса Коррейи два ассиста, Ромен Перро сделал 1+1. 

Еще по голу забили Хаукон Харальдссон и Осаме Сахрауи. В составе «Лорьяна» отличился Айегун Тосин. 

Нападающий «Лилля» Оливье Жиру участия в матче не принимал. 38-летний француз забивал в первых двух турах. 

Лига 1. 3 тур
30 августа 15:00, Стад дю Мустуа
Лорьян
Завершен
1 - 7
Лилль
Матч окончен
90’
+5’
  Сахрауи
90’
+3’
  Игаман
88’
Буадди   Рагубер
87’
  Харальдссон
85’
Менье   Манди
85’
Фернандес Пардо   Сахрауи
Куасси   Йонгва
82’
Авом   Ле Бри
82’
82’
Феликс Коррейя   Бенталеб
80’
  Игаман
77’
  Фернандес Пардо
Абержель
73’
69’
Перро
Тосин   Кадью
68’
Сумано   Бамба
68’
  Тосин
64’
Сумано
64’
59’
Андре
53’
  Фернандес Пардо
46’
  Перро
46’
Брухольм   Игаман
2тайм
Перерыв
40’
Фернандес Пардо
Файе
37’
Авом
28’
Кацерис   Мвука
15’
Лорьян
Камара, Файе, Тальби, Игор Силва, Дермэйн, Тосин, Куасси, Абержель, Авом, Кацерис, Сумано
Запасные: Йонгва, Сиба, Кадью, Леруа, Бамба, Ле Бри, Макенго, Мвука
1тайм
Лилль:
Озер, Перро, Алессандро, Нгой, Менье, Андре, Буадди, Феликс Коррейя, Харальдссон, Брухольм, Фернандес Пардо
Запасные: Бодар, Гоффи, Игаман, Манди, Диауне, Бенталеб, Сахрауи, Бурле, Рагубер
Подробнее
«Ливерпуль» против «Арсенала». Кто победит в топ-матче АПЛ?8816 голосов
ЛиверпульЛиверпуль
Будет ничьяпремьер-лига Англия
АрсеналАрсенал
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
logoХамза Игаман
logoХаукон Харальдссон
logoЛилль
logoФеликс Коррейя
logoлига 1 Франция
logoОливье Жиру
logoМатиас Фернандес Пардо
logoЛорьян
logoРомен Перро
logoОсаме Сахрауи
logoАйегун Тосин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Победы «Зенита», «Спартака», «Реала» и «МЮ», Зырянов сменил Медведева, 39+10 Йокича и 39+8+9 Дончича, поул Пиастри и другие новости
46 минут назад
Чемпионат России. ЦСКА против «Краснодара», «Локомотив» примет «Крылья», «Динамо» Москва в гостях у «Динамо» Махачкала
1402сегодня, 05:15
Мостовой о пенальти в ворота «Сочи» на 94-й минуте: «Пока защитники такое делают, «Спартак», «Зенит», «Динамо», «Локомотив», ЦСКА будут наверху. Как так можно?! Вы взрослые люди»
24сегодня, 04:58
Алонсо о 2:1 с «Мальоркой»: «Благодаря командному духу «Реал» переломил ход матча. Гол Гюлера во втором тайме позволил бы нам доминировать, но судья решил по-своему»
10сегодня, 04:34
Гендиректор «Спартака» о слухах про отставку Станковича: «Бессмысленно комментировать это. На данный момент он наш тренер. Разочарованы стартом, результат начинает выправляться»
16сегодня, 03:58
«Ливерпуль» – «Арсенал»: с каким счетом закончится главный матч тура в АПЛ?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Барко после 2:1 с «Сочи»: «Неидеально начал сезон не только «Спартак», но и другие команды. Сейчас можно сказать, что мы нащупали свою игру»
18сегодня, 03:34
У Шапи нет голов и ассистов в последних 10 матчах за «Канзас» в МЛС. В 28 играх сезона на его счету 2+4
7сегодня, 03:10
Пеп об игре «Сити»: «После 18 трофеев и 4 АПЛ подряд я изменю свой стиль, конечно. Никогда! Обожаю перекатывать мяч тысячу миллионов скучных передач»
80вчера, 22:02
«Бенфика» арендовала Судакова у «Шахтера» за 6,75 млн евро с обязательным выкупом за 20,25+5 млн. Украинский клуб получит 25% от суммы перепродажи
30вчера, 21:59Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Президент «Ингульца» о работе Андрея Шевченко во главе УАФ: «Мы дожили до того, что от Украины никого нет в ЛЧ. Нас в рейтингах Россия перегоняет, которая даже не играет»
221 минуту назад
«Акрон» – «Балтика». Онлайн-трансляция начнется в 13:30
31 минуту назад
ПСВ купил форварда Боаду у «Монако» за 800 тысяч евро на фоне травмы Плеа. У Майрона 9 голов в 19 матчах в Бундеслиге за «Бохум» в прошлом сезоне
441 минуту назад
Первая лига. «Урал» примет лидера таблицы «Факел»
69сегодня, 05:05
Умяров о 2:1 с «Сочи»: «По качеству игры это один из самых худших матчей «Спартака» в этом сезоне. После забитого мяча что-то произошло – все расслабились»
8сегодня, 04:46
Морено близок к увольнению из «Сочи». Клуб обсуждает варианты замены тренера («СЭ»)
5сегодня, 04:22
Хадсон-Одои продлил контракт с «Ноттингем Форест» до 2028 года: «Здесь мой дом, я наслаждался каждым моментом. Переезд сюда помог мне во всем»
1сегодня, 03:46Фото
«Рейнджерс» купили Бояна Миовски у «Жироны» за 2,6+1,6 млн фунтов. Форвард забил 44 мяча за «Абердин» за 2 сезона в Шотландии
2сегодня, 03:22Фото
МЛС. «Атланта» Миранчука обыграла «Нэшвилл», «Канзас-Сити» Шапи забил 4 мяча «Колорадо»
2сегодня, 02:55
Чемпионат Португалии. «Порту» обыграл «Спортинг» в гостях и возглавил таблицу
вчера, 21:36