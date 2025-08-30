«Лилль» разгромил «Лорьян» в гостях – 7:1. У Пардо и Игамана дубли, у Перро 1+1, Жиру не играл

«Лилль» забил 7 мячей в матче Лиги 1.

В 3-м туре чемпионата Франции «Лилль » разгромил «Лорьян » на выезде со счетом 7:1.

Все голы в матче были забиты во втором тайме. Дубль на свой счет записали Матиас Фернандес Пардо и Хамза Игаман . У Феликса Коррейи два ассиста, Ромен Перро сделал 1+1.

Еще по голу забили Хаукон Харальдссон и Осаме Сахрауи. В составе «Лорьяна» отличился Айегун Тосин.

Нападающий «Лилля» Оливье Жиру участия в матче не принимал. 38-летний француз забивал в первых двух турах.