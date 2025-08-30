«МЮ» выиграл впервые в сезоне – у «Бернли» в 4-м матче. Дальше – выезд к «Ман Сити»

«Манчестер Юнайтед» одержал первую победу в сезоне.

Команда Рубена Аморима обыграла «Бернли » со счетом 3:2 в 3-м туре АПЛ , забив с пенальти на 97-й минуте.

Ранее манкунианцы уступили «Арсеналу» в чемпионате Англии (0:1) и «Гримсби» из 4-го дивизиона в Кубке лиги (2:2, пен. 11:12), а также сыграли вничью с «Фулхэмом» (1:1).

14 сентября «Юнайтед » сыграет с «Манчестер Сити» на выезде.