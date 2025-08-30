«МЮ» выиграл впервые в сезоне – у «Бернли» в 4-м матче. Дальше – выезд к «Ман Сити»
«Манчестер Юнайтед» одержал первую победу в сезоне.
Команда Рубена Аморима обыграла «Бернли» со счетом 3:2 в 3-м туре АПЛ, забив с пенальти на 97-й минуте.
Ранее манкунианцы уступили «Арсеналу» в чемпионате Англии (0:1) и «Гримсби» из 4-го дивизиона в Кубке лиги (2:2, пен. 11:12), а также сыграли вничью с «Фулхэмом» (1:1).
14 сентября «Юнайтед» сыграет с «Манчестер Сити» на выезде.
Ливерпуль
Будет ничья
Арсенал
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости