Слот о «Ливерпуле»: «Неправильно романтизировать прошлый сезон. Мы не выиграли АПЛ, как «Ман Сити», который в каждом матче вел 4:0 к перерыву»

Арне Слот не считает необходимым романтизировать прошлый сезон «Ливерпуля».

Мерсисайдская команда выиграла АПЛ в минувшем сезоне, набрав 84 очка в 38 матчах.

«В прошлом сезоне не каждый матч был таким, как на выезде с «Тоттенхэмом » (6:3) и на выезде с «Вест Хэмом » (5:0). Это я говорю и футболистам.

Когда что-то выигрываешь, все вспоминают отличные атаки или прекрасные победы, но в прошлом сезоне мы прошли через немалое количество трудностей по ходу матчей.

Романтизировать прошлый сезон так, как мы это делаем – а иногда мы совершаем эту ошибку и внутри команды, я имею в виду игроков, – неправильно.

Прошлый сезон был непростым. Большинство побед были одержаны с разницей в один гол, и нам пришлось очень упорно бороться за них.

Мы не выиграли АПЛ , как «Манчестер Сити » на протяжении многих лет, который в каждом матче вел 4:0 к перерыву. Нам пришлось очень упорно бороться.

Нам нужно было прибавить по сравнению с прошлым сезоном, и нам нужно прибавить, потому что конкуренция выросла», – сказал главный тренер «Ливерпуля » Арне Слот.