«Вест Хэм» за 42 млн фунтов подписал Фернандеша из «Саутгемптона». Контракт с хавбеком – на пять лет

Матеуш Фернандеш перешел в «Вест Хэм» из «Саутгемптона».

Лондонский клуб официально подтвердил трансфер 21-летнего центрального полузащитника.

«Вест Хэм » подписал контракт с футболистом на пять лет, а сумма трансфера составила 42 миллиона фунтов.

В прошлом сезоне АПЛ португальский хавбек провел 36 матчей за «Саутгемптон », забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи.

