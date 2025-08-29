  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Директор «Милана» Таре о Довбике: «Он и Хименес не будут вместе в клубе. Посмотрим, возможен ли обмен, иначе все останется как есть»
Директор «Милана» Таре о Довбике: «Он и Хименес не будут вместе в клубе. Посмотрим, возможен ли обмен, иначе все останется как есть»

Спортивный директор «Милана» ответил на вопрос о трансфере Артема Довбика.

Ранее стало известно, что клуб обсуждает с «Ромой» возможный обмен Довбика на Сантьяго Хименеса. Мексиканский футболист в итоге не согласился на уход. Несмотря на это, сообщалось, что миланцы могут продолжить работу над трансфером и предпринять попытку арендовать украинского форварда.

«Довбик? Это возможный вариант. Посмотрим после сегодняшней игры.

Не думаю, что он и Хименес будут вместе в «Милане». Посмотрим, возможен ли обмен, иначе у нас все останется так, как есть», – сказал Игли Таре.

Сегодня «россонери» сыграют с «Лечче» во 2-м туре Серии А. Матч начнется в 21:45 по московскому времени.

