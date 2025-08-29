Директор «Милана» Таре о Довбике: «Он и Хименес не будут вместе в клубе. Посмотрим, возможен ли обмен, иначе все останется как есть»
Спортивный директор «Милана» ответил на вопрос о трансфере Артема Довбика.
Ранее стало известно, что клуб обсуждает с «Ромой» возможный обмен Довбика на Сантьяго Хименеса. Мексиканский футболист в итоге не согласился на уход. Несмотря на это, сообщалось, что миланцы могут продолжить работу над трансфером и предпринять попытку арендовать украинского форварда.
«Довбик? Это возможный вариант. Посмотрим после сегодняшней игры.
Не думаю, что он и Хименес будут вместе в «Милане». Посмотрим, возможен ли обмен, иначе у нас все останется так, как есть», – сказал Игли Таре.
Сегодня «россонери» сыграют с «Лечче» во 2-м туре Серии А. Матч начнется в 21:45 по московскому времени.
Ливерпуль
Будет ничья
Арсенал
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Николо Скиры
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости