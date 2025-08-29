«Милан» и «Ман Сити» обсуждают трансфер Аканджи. Переговоры проходят успешно

Мануэль Аканджи может перейти в «Милан» из «Манчестер Сити».

Стороны ведут переговоры о трансфере 30-летнего защитника, и они проходят успешно, сообщает Фабрицио Романо. Переход будет зависеть от решения швейцарца и договоренности между клубами.

«Милан » также проинформирован о ситуации с защитником «Арсенала» Якубом Кивером , за которого «Порту » предложил 26 млн евро.

Статистика Аканджи – здесь .