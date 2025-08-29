«Боруссия» купила Фабиу Силву у «Вулверхэмптона» за 22,5+4 млн евро. Контракт – до 2030-го

«Боруссия» Дортмунд купила Фабиу Силву у «Вулверхэмптона».

23-летний нападающий заключил контракт с немецким клубом до 2030 года.

Сообщалось , что «Вулверхэмптон » получит за португальца 22,5+4 млн евро.

Фото: bvb.de

Прошлый сезон Силва провел в аренде в «Лас-Пальмасе», в Ла Лиге он забил 10 голов в 24 матчах. Его подробная статистика – здесь .