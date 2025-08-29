Заур Тедеев: «У нас футболист в 30-32 года уже на закате карьеры. Проблема – в детском футболе. Идем за результатом, к 18-19 годам износ коленей, суставов»

Заур Тедеев поделился мыслями о проблеме нагрузок в детском футболе.

– В это «окно» к вам пришел Константин Марадишвили. Вас не смутила история его травм и есть ли надежда, что он вернется на свой лучший уровень?

– По каждому футболисту возникают какие-то сложности.

Особенно это касается российских игроков, потому что вклад в их здоровье с раннего детства часто бывает непозитивным, а иногда даже убийственным.

– Расшифруете?

– Вы не задумывались, почему в России очень мало кто доигрывает до возраста Дзюбы ? Чаще всего в 30-32 года у нас футболист уже на закате карьеры, и многие из них перестают играть. Тогда как в Европе чаще всего играют до 40 лет. До 35 – это нормально.

А у нас организм изнашивается уже в детстве. Я знаю массу талантливых мальчишек из Осетии, которые не доиграли даже до 30.

– В чем причина?

– Их рано забирали из дома, они были в своих академиях ведущими исполнителями и играли без замен.

В итоге к 18-19 годам у них износ коленей, суставов, спины был как у 28-29-летних. Сколько такому футболисту еще дано времени? Пускай пять-семь лет.

Поэтому в данном возрастном промежутке мы видим колоссальное количество травм. Из-за этого многие ребята, играющие на высоком уровне, рано заканчивают.

Мне кажется, эта проблема лежит опять-таки в основании детско-юношеского футбола. Мы снова идем за результатом. Когда 12-летними детьми играем «семерками», мы не меняем весь состав через 15 минут матча.

Нет, мы чаще всего 30 минут проводим одной «семеркой» и потом делаем одну-две замены. И так на протяжении целого сезона – одни вообще не получают шанса выйти на поле (как правило, рожденные во втором полугодии), а другие играют на износ.

И так происходит по всей России. Это катастрофа. Вот за этим нужно строго следить, – сказал главный тренер «Акрона » Заур Тедеев .