Пау Виктор об уходе из «Барсы»: «Мне нужно было играть и расти. Флику приходилось концентрироваться на 11-13 игроках. Но он был для нас как отец – очень внимателен ко всем»

Пау Виктор высказался об уходе из «Барселоны».

23-летний форвард перешел этим летом в «Брагу».

О причинах трансфера

«Этот год был невероятным для всех, мне он очень понравился, но, если говорить о амбициях, я хотел играть. Решение далось мне тяжело, но я думаю, что оно было правильным: мне нужно было играть и расти, и после разговора с тренером и моим окружением я решил, что это именно так».

О Ханси Флике

«Нелегко управлять командой, когда так много матчей, ведь приходится концентрироваться на 11, 12 или 13 игроках, и времени дать пространство [остальным] нет.

Но Ханси был очень внимателен к нам. У меня нет никаких претензий. Более того, когда я уходил, я написал ему сообщение с благодарностью за все в прошлом году. Он был для нас как отец, и он сказал мне, что будет внимательно следить за «Брагой».

О запоминающихся моментах из прошлого сезона

«Когда мы выиграли Кубок Испании – потому что мы победили, и я смог сыграть, а через две минуты Жюль [Кунде] забил, это было невероятно.

А другим была предсезонка, потому что именно тогда я понял, что могу играть за клуб, до того момента я об этом даже не думал», – сказал Пау Виктор в интервью Jijantes.