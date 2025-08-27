«ПСЖ» отдаст Солера «Сосьедаду» в аренду с правом выкупа
Карлос Солер вернется в Испанию.
По информации Фабрицио Романо, «ПСЖ» и «Реал Сосьедад» договорились о переходе 28-летнего полузащитника на правах аренды с возможностью выкупа.
Испанский клуб покроет большую часть зарплаты игрока в период аренды и считает полноценный трансфер весьма вероятным.
Прошлый сезон Солер провел в «Вест Хэме». Статистику футболиста можно найти здесь.
Да
Нет
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости