«ПСЖ» отдаст Солера «Сосьедаду» в аренду с правом выкупа

Карлос Солер вернется в Испанию.

По информации Фабрицио Романо, «ПСЖ » и «Реал Сосьедад » договорились о переходе 28-летнего полузащитника на правах аренды с возможностью выкупа.

Испанский клуб покроет большую часть зарплаты игрока в период аренды и считает полноценный трансфер весьма вероятным.

Прошлый сезон Солер провел в «Вест Хэме». Статистику футболиста можно найти здесь .