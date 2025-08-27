«Ротор» сыграет с костромским «Спартаком». Поддержите волгоградцев в домашнем матче против костромичей!
«Ротор» принимает «Спартак» Кострома в седьмом туре PARI Первой лиги.
Матч пройдет в субботу, 30 августа, в 18:00 на стадионе «Волгоград-Арена».
«Ротор» после шести туров чемпионата расположился на шестой строчке турнирной таблицы, обладая 11-ю очками. Костромичи же идут на четвертом месте, набрав 13 очков. Волгоградцам нужна ваша поддержка на стадионе!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
