«Ротор» сыграет с костромским «Спартаком». Поддержите волгоградцев в домашнем матче против костромичей!

«Ротор» принимает «Спартак» Кострома в седьмом туре PARI Первой лиги.

Матч пройдет в субботу, 30 августа, в 18:00 на стадионе «Волгоград-Арена».

«Ротор» после шести туров чемпионата расположился на шестой строчке турнирной таблицы, обладая 11-ю очками. Костромичи же идут на четвертом месте, набрав 13 очков. Волгоградцам нужна ваша поддержка на стадионе!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .