Палмер посетил карибский карнавал в Ноттинг-Хилле. Хавбек «Челси» скрыл лицо под маской и надел растаманскую шапку с накладными дредами
Коул Палмер посетил карибский карнавал в Лондоне.
Полузащитник «Челси» выложил в сторис инстаграма фото и видео с карнавальной вечеринки в Ноттинг-Хилле. Палмер появился на празднике в черной одежде и растаманской шапке с накладными дредами. Футболист также закрыл лицо маской и солнцезащитными очками.
Ноттинг-Хиллский карнавал проводится в западной части Лондона ежегодно с 1966 года. Мероприятие считается самой масштабной уличной вечеринкой в Европе.
Отметим, что Палмер имеет карибские корни – дедушка футболиста Стерри Палмер родился на острове Сент-Китс. В июле, после клубного чемпионата мира, хавбек «Челси» с семьей посетили Сент-Киттс и Невис.
Напомним, ранее Палмер не вышел на матч «Вест Хэмом» из-за травмы паха, полученной на разминке, а также пропустил сегодняшнюю тренировку команды.
