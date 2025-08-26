  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Палмер посетил карибский карнавал в Ноттинг-Хилле. Хавбек «Челси» скрыл лицо под маской и надел растаманскую шапку с накладными дредами
Фото
6

Палмер посетил карибский карнавал в Ноттинг-Хилле. Хавбек «Челси» скрыл лицо под маской и надел растаманскую шапку с накладными дредами

Коул Палмер посетил карибский карнавал в Лондоне.

Полузащитник «Челси» выложил в сторис инстаграма фото и видео с карнавальной вечеринки в Ноттинг-Хилле. Палмер появился на празднике в черной одежде и растаманской шапке с накладными дредами. Футболист также закрыл лицо маской и солнцезащитными очками.

Ноттинг-Хиллский карнавал проводится в западной части Лондона ежегодно с 1966 года. Мероприятие считается самой масштабной уличной вечеринкой в Европе.

Отметим, что Палмер имеет карибские корни – дедушка футболиста Стерри Палмер родился на острове Сент-Китс. В июле, после клубного чемпионата мира, хавбек «Челси» с семьей посетили Сент-Киттс и Невис.

Напомним, ранее Палмер не вышел на матч «Вест Хэмом» из-за травмы паха, полученной на разминке, а также пропустил сегодняшнюю тренировку команды.

Фото: instagram.com/colepalmer10/

Увольнять ли Семака?46084 голоса
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Standard
logoКоул Палмер
logoпремьер-лига Англия
logoЧелси
соцсети
светская хроника
logoстиль
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Флавио Рома: «Доннарумма был настоящим протагонистом во всех турнирах и заслужил контракт, а ему указали на дверь. Игра ногами – оправдание, «ПСЖ» взял 4 трофея благодаря его рукам»
856 минут назад
Санчо окончательно отказал «Роме». Джордж из «Челси» готов перейти в римский клуб
3сегодня, 21:41
Бруну рассмотрит предложения от саудовских и американских клубов после ЧМ-2026 (Daily Mail)
5сегодня, 21:36
«ПСЖ» продаст Тенаса «Вильярреалу» за 6 млн евро. Вратарь провел 8 матчей за парижан за 2 года
3сегодня, 21:32
Моуринью раскритиковал трансферы «Фенербахче»: «Будь ЛЧ важна для клуба, он приложил бы дополнительные усилия перед матчами с «Бенфикой». Но у нас тот же состав»
34сегодня, 21:15
Моуринью хочет подписать Лунина. «Фенербахче» сделал запрос в «Реал»
10сегодня, 21:07
«Буде-Глимт» Хайкина и «Пафос» впервые сыграют на основном этапе Лиги чемпионов. «Црвена Звезда» Тикнизяна вылетела
46сегодня, 21:01
Лига чемпионов. Раунд плей-офф квалификации. «Кайрат» выбил «Селтик», «Црвена Звезда» вылетела от «Пафоса», «Фенербахче» Моуринью и «Бенфика» сыграют в среду
439сегодня, 20:59
Флик о Ямале: «Абсолютный гений, в 18 лет определяет исход матчей. Он будет одним из лучших в истории футбола»
8сегодня, 20:49
«Реал» хочет бесплатно подписать Упамекано в 2026-м. «Бавария» более полугода не может согласовать с защитником зарплату по новому контракту
22сегодня, 20:45
Ко всем новостям
Последние новости
Селюк о Карпине: «Стал больше бизнесменом, а не тренером, набирает не пойми кого и непонятно за сколько. «Динамо» с этими игроками и Карпиным никогда не станет чемпионом, ставлю 3 млн»
844 минуты назад
«Интер» отдаст защитника Паласиоса «Сантосу» в аренду с правом выкупа за 10+ млн евро
58 минут назад
Кубок Германии. «Штутгарт» по пенальти победил «Айнтрахт» Брауншвейг, «Бавария» сыграет с «Веэном» в среду
19сегодня, 21:49
«Удинезе» купил форварда сборной Польши Буксу у «Мидтьюлланда» за 5 млн евро
1сегодня, 21:27Фото
Кубок английской лиги. 2-й раунд. «Лидс» одолел «Шеффилд Уэнсдей», «Борнмут» уступил «Брентфорду», «Вулверхэмптон» обыграл «Вест Хэм»
7сегодня, 21:25
Президент «Овьедо» про обезьянье уханье в адрес Винисиуса и Мбаппе: «Если найдем доказательства, примем решение о наказании. Мы против любых проявлений расизма»
5сегодня, 21:19
Агент Сафонов о «Химках»: «Все претензии к Садыгову, а он официально в клубе никем не был. Больше вопросы к РПЛ. У нас уже можно делать второе кладбище команд – не хватит пальцев на двух руках»
сегодня, 20:56
Черчесов о 2:0 с «Рубином»: «Ребята молодцы, но кое о чем нужно поговорить. «Ахмат» должен побороться за выход из группы»
2сегодня, 20:27
«Ахмат» обыграл «Рубин» (2:0) благодаря голам Садулаева и Мелкадзе
3сегодня, 19:39
«Порту» предложил «Арсеналу» 26 млн евро за Кивера
3сегодня, 19:24