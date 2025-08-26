Палмер пропустил тренировку «Челси». С «Вест Хэмом» он не играл из-за травмы паха

Коул Палмер пропустил сегодняшнюю тренировку.

Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, хавбек «Челси » не тренируется с командой после того, как получил травму паха во время разминки перед игрой с «Вест Хэмом» (5:1). Палмер не вышел на ту игру из предосторожности.