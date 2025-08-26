Палмер пропустил тренировку «Челси». С «Вест Хэмом» он не играл из-за травмы паха
Коул Палмер пропустил сегодняшнюю тренировку.
Об этом сообщает Sky Sports.
По информации источника, хавбек «Челси» не тренируется с командой после того, как получил травму паха во время разминки перед игрой с «Вест Хэмом» (5:1). Палмер не вышел на ту игру из предосторожности.
Увольнять ли Семака?46079 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sky Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости