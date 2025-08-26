«Мне не нравятся симуляции, тебя еле задели, а падаешь, будто убийственно ушатали. Как тренер могу понять, как мужчина – никогда». Мастер спорта по боксу Степанов о футболистах

Мастер спорта по боксу осудил футболистов за симуляции.

– Не смущало, что там по башке стучат?

– По башке стучали, но я люблю бокс как спорт. Это не футбол. Ничего личного, но я к футболистам не особо.

Мне не нравятся симуляции, падения и демонстрации того, чего нет. Тебя еле задели, а ты падаешь так, будто тебя убийственно ушатали.

Да, я понимаю, что это тактика и стратегия, что это попытка заработать пенальти или штрафной хитростью – но мне такое не близко. Как тренер могу понять, но как мужчина – никогда, – сказал Денис Степанов в интервью Спортсу’‘ .

Денис Степанов является рекордсменом России по количеству последовательных пробежек (3017 подряд каждый день).

