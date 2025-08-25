«Лидс» купил защитника «Лестера» Джастина за 8+2 млн фунтов
Джеймс Джастин перешел в «Лидс» из «Лестера».
Как сообщает журналист Бен Джейкобс, сумма сделки составила 8 млн фунтов и 2 млн в качестве бонусов.
27-летний английский защитник в прошлом сезоне провел 36 матчей в составе «Лестера» в АПЛ, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. Подробная статистика Джастина – здесь.
Фото: leedsunited.com
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Лидса»
