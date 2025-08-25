«Лидс» купил защитника «Лестера» Джастина за 8+2 млн фунтов

Джеймс Джастин перешел в «Лидс» из «Лестера».

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, сумма сделки составила 8 млн фунтов и 2 млн в качестве бонусов.

27-летний английский защитник в прошлом сезоне провел 36 матчей в составе «Лестера » в АПЛ , забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. Подробная статистика Джастина – здесь .

Фото: leedsunited.com