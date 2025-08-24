Орье заразился гепатитом В в Иране. 32-летний защитник полгода не сможет тренироваться и играть за «Персеполис»
Серж Орье выбыл на полгода, заразившись гепатитом В в Иране.
Ожидается, что экс-игрок «Тоттенхэма», «ПСЖ» и других клубов, выступающий за «Персеполис», пропустит около шести месяцев. В Федерации футбола Ирана (FFIRI) опасаются распространения заболевания, сообщает L’Équipe.
«Господину Сержу Орье запрещено заниматься любой футбольной деятельностью, включая посещение клубных тренировок, до дальнейшего уведомления», – говорится в заявлении FFIRI.
32-летний защитник перешел в «Персеполис» в качестве свободного агента через год после ухода из «Галатасарая».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: L’Équipe
