Орье заразился гепатитом В в Иране. 32-летний защитник полгода не сможет тренироваться и играть за «Персеполис»

Серж Орье выбыл на полгода, заразившись гепатитом В в Иране.

Ожидается, что экс-игрок «Тоттенхэма», «ПСЖ» и других клубов, выступающий за «Персеполис», пропустит около шести месяцев. В Федерации футбола Ирана (FFIRI) опасаются распространения заболевания, сообщает L’Équipe.

«Господину Сержу Орье запрещено заниматься любой футбольной деятельностью, включая посещение клубных тренировок, до дальнейшего уведомления», – говорится в заявлении FFIRI.

32-летний защитник перешел в «Персеполис » в качестве свободного агента через год после ухода из «Галатасарая».