Игрок «КАМАЗа» Голыбин забил «Уфе» после выхода на замену. Это первый гол 19-летнего хавбека за клуб
Ренат Голыбин забил красивый гол за «КАМАЗ».
19-летний полузащитник отличился в матче против «Уфы» в 6-м туре Pari Первой лиги (3:1). Голыбин забил третий гол команды на 86-й минуте и попал в девятку. Это первый мяч футболиста за «КАМАЗ».
После 6 туров Первой лиги «Уфа» идет 11-й в таблице, «КАМАЗ» находится на 2-й строчке.
В следующем матче уфимцы 30 августа примут «Чайку», клуб из Набережных Челнов в этот же день сыграет в гостях с хабаровским СКА.
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Телеграм-канал «Первая Лига|ФНЛ»
