«Байер» – «Хоффенхайм». Онлайн-трансляция начнется в 16:30
«Байер» примет «Хоффенхайм» в 1-м туре Бундеслиги.
Матч пройдет на «Бай-Арене».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 16:30 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет Okko.
Бундеслига. 1 тур
23 августа 13:30, Бай-Арена
Не начался
Увольнять ли Семака?30324 голоса
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
