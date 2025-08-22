Гехи о целях в карьере: «Играть до 40 лет. Выигрывать трофеи – это здорово, но настоящий показатель профессионализма – именно в этом»

Марк Гехи намерен играть до 40 лет.

В интервью BBC Sport защитника «Кристал Пэлас » спросили о целях на будущее.

«Играть до 40 лет. Конечно, побеждать и завоевывать трофеи – это здорово, участвовать в разных турнирах тоже, но я думаю, что настоящий показатель профессионализма – именно в этом.

Очевидно, будут травмы, это всегда неприятно, но, даст Бог, я смогу выступать так долго в этом спорте, который так мимолетен», – сказал Гехи в интервью BBC.

На вопрос, пытается ли он «оставаться молодым», англичанин ответил: «Всегда. Это необходимо. Это то, к чему мы всегда стремимся».