  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гехи о целях в карьере: «Играть до 40 лет. Выигрывать трофеи – это здорово, но настоящий показатель профессионализма – именно в этом»
0

Гехи о целях в карьере: «Играть до 40 лет. Выигрывать трофеи – это здорово, но настоящий показатель профессионализма – именно в этом»

Марк Гехи намерен играть до 40 лет.

В интервью BBC Sport защитника «Кристал Пэлас» спросили о целях на будущее.

«Играть до 40 лет. Конечно, побеждать и завоевывать трофеи – это здорово, участвовать в разных турнирах тоже, но я думаю, что настоящий показатель профессионализма – именно в этом.

Очевидно, будут травмы, это всегда неприятно, но, даст Бог, я смогу выступать так долго в этом спорте, который так мимолетен», – сказал Гехи в интервью BBC.

На вопрос, пытается ли он «оставаться молодым», англичанин ответил: «Всегда. Это необходимо. Это то, к чему мы всегда стремимся».

Увольнять ли Семака?27547 голосов
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mirror
logoКристал Пэлас
logoпремьер-лига Англия
logoМарк Гехи
logoЗдоровье
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Трамп о ЧМ-2026: «Могу сыграть – я очень хороший спортсмен и отлично выгляжу в шортах! Вижу, какие деньги зарабатывают футболисты»
12 минуты назад
«Челси» разгромил «Вест Хэм» (5:1), первым пропустив на 6-й минуте
17931 минуту назад
Чемпионат Англии. «Челси» разгромил «Вест Хэм», «Ман Сити» сыграет с «Тоттенхэмом» в субботу, «Ливерпуль» – с «Ньюкаслом» в понедельник
13532 минуты назад
«Интер» за 25 млн евро купил хавбека «Ланса» и Франции U21 Диуфа
336 минут назадФото
«ПСЖ» обыграл «Анже» благодаря голу Руиса (1:0). Шевалье отстоял на ноль второй тур подряд, Сафонов провел игру на скамейке
1749 минут назад
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова победил «Анже», «Монако» Головина сыграет с «Лиллем» в воскресенье
1250 минут назад
«Бавария» уничтожила «РБ Лейпциг» – 6:0. Кейн сделал хет-трик, у Олисе дубль, у Диаса – 1+2
8859 минут назад
Бундеслига стартовала! «Бавария» забила 6 голов «Лейпцигу», в субботу «Байер» сыграет с «Хоффенхаймом», «Боруссия» – с «Санкт-Паули»
70сегодня, 20:28
Депутат Журова: «Понятно, что американцы не могут допустить сборную России в состав участников ЧМ по футболу, как бы им этого ни хотелось»
17сегодня, 20:24
Кейн забил «Лейпцигу» 3 гола за 13 минут. У Харри 1-й хет-трик с ноября и 9-й в «Баварии»
19сегодня, 20:23
Ко всем новостям
Последние новости
«Астон Вилла» бесплатно отпустила Морено в «Жирону»
13 минут назадФото
Семеньо о борьбе с расизмом: «Это может быть тюремное заключение, пожизненный запрет на посещение стадионов – что угодно в этом духе. Сейчас делают недостаточно»
629 минут назад
6:0 – крупнейшая победа «Баварии» над «Лейпцигом» в истории
655 минут назад
Палмер пропускает игру с «Вест Хэмом» из предосторожности. Хавбек «Челси» «что-то почувствовал» на разминке
6сегодня, 19:42
Де Лаурентис о Марадоне: «Его глубина была равна футбольному таланту. На вопрос о том, сколько бы он получал, если бы родился сегодня, он ответил: «Родись я сегодня, не было бы моих чудесных дочерей»
6сегодня, 19:36
Чемпионат Испании. «Бетис» против «Алавеса», «Атлетико» и «Барселона» проведут матчи в субботу, «Реал» – в воскресенье
5сегодня, 19:30Live
Черчесов про 2:2 с «Оренбургом»: «Это для Сидорова сверхъестественное, а для меня – нормальное. Мы же не в хоккей играем. В футболе есть вещи, которые позволяют в меньшинстве добиваться результата»
12сегодня, 19:19
Быстров о том, что его продали «Зениту» «по высокому звонку»: «Спартак» хотел меня оставить – факт. Допускаю, что мог мне что-то предложить, но не предложил. Но и я не мог оставаться, дал слово»
19сегодня, 18:02
Экс-судья Федотов о красной Садулаеву: «Нельзя за такое удалять, это провал. Нескоро мы увидим этого арбитра. Нет никакой агрессии, удара в горло. Ну прихватил, и то – после провокации»
23сегодня, 17:12
Мина о партнерах: «Месси всегда хотел побеждать, надо брать с него пример. Куадрадо – машина, я многое у него перенял: приезжаю за два часа, принимаю ледяные ванны, слежу за питанием: курица и рыба»
4сегодня, 16:04