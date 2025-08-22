«Спартак» ждут трудности в матче с «Рубином», казанцы – фавориты. Станкович сейчас на краю пропасти, кто-нибудь из менеджеров пальчиком толкнет – и он полетит вниз». Губерниев о матче

Дмитрий Губерниев считает «Рубин» фаворитом матча со «Спартаком».

Команды сыграют в Казани 23 августа в рамках 6-го тура Мир РПЛ.

– Я не верю в «Спартак » с этим тренером, а вот в «Рубин » с прекрасным тренером Рахимовым я верю. «Спартак» ожидают трудности в матче с Казанью. И Казань – фаворит, с моей точки зрения. Организованная, хорошая команда.

– Какова вероятность, что по итогам встречи Деян Станкович останется безработным?

– Она очень большая, потому что Станкович сейчас стоит на краю пропасти. Кто-нибудь из менеджеров подойдет к нему, пальчиком его толкнет – и он кубарем полетит вниз, моментально, в море, – сказал комментатор.