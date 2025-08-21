Медведев о тренировке «Зенита» на Дворцовой площади: «До окон Зимнего только Соболев мог добить. Александр показал, что умеет не только бить пенальти, но и отбивать мячи»
Александр Медведев пошутил о точности ударов Александра Соболева.
Сегодня «Зенит» провел открытую тренировку на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. В рамках мероприятия прошел товарищеский матч, в котором в качестве вратарей сыграли нападающие Александр Соболев и Лусиано, а также полузащитники Вильмар Барриос и Густаво Мантуан.
– Барриос не проявил себя на позиции вратаря, а вот Лусиано очень хорошо проявил. Соболев показал, что умеет не только бить пенальти, но и отбивать мячи.
– Боялись, что футболисты разобьют окна в Зимнем дворце?
– Только Соболев мог добить туда, – сказал председатель правления «Зенита».
Михаил Кержаков о тренировке «Зенита» на Дворцовой площади: «Я предупредил, чтобы Зимний дворец закрыли фанерой, чтобы Соболев не попал»
Увольнять ли Семака?20937 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости