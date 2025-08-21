  • Спортс
  Энрике о Шевалье вместо Доннаруммы: «Принимать такие решения всегда непросто. Я понимаю критику, но «ПСЖ» знает, куда хочет двигаться – это самое главное»
Энрике о Шевалье вместо Доннаруммы: «Принимать такие решения всегда непросто. Я понимаю критику, но «ПСЖ» знает, куда хочет двигаться – это самое главное»

Луис Энрике высказался о смене основного вратаря «ПСЖ».

Ранее стало известно, что место Джанлуиджи Доннаруммы займет приобретенный этим летом Люка Шевалье. Итальянец заявлял, что вынужден покинуть команду.

«Принимать такие решения всегда непросто. У меня нет проблем с их принятием, но я не буду ничего объяснять об игроках, которые сейчас в «ПСЖ». Мне это не интересно.

Я понимаю критику нашего решения, моего решения. Но мы спокойны и непринужденны.

Мы знаем, куда хотим двигаться, и это для меня самое главное», – сказал главный тренер «ПСЖ».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
