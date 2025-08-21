Энрике о Шевалье вместо Доннаруммы: «Принимать такие решения всегда непросто. Я понимаю критику, но «ПСЖ» знает, куда хочет двигаться – это самое главное»
Луис Энрике высказался о смене основного вратаря «ПСЖ».
Ранее стало известно, что место Джанлуиджи Доннаруммы займет приобретенный этим летом Люка Шевалье. Итальянец заявлял, что вынужден покинуть команду.
«Принимать такие решения всегда непросто. У меня нет проблем с их принятием, но я не буду ничего объяснять об игроках, которые сейчас в «ПСЖ». Мне это не интересно.
Я понимаю критику нашего решения, моего решения. Но мы спокойны и непринужденны.
Мы знаем, куда хотим двигаться, и это для меня самое главное», – сказал главный тренер «ПСЖ».
Увольнять ли Семака?19584 голоса
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости