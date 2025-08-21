Ангбан покинул «Сочи» по истечении срока контракта
«Сочи» расстался с Викторьеном Ангбаном.
«Полузащитник Викторьен Ангбан покидает футбольный клуб «Сочи» по истечении срока действия трудового соглашения.
Полная статистика полузащитника за «Сочи»: 47 матчей, 2098 минут на поле, 1 гол, 3 голевые передачи, 4 желтые карточки, серебро РПЛ.
Витя, спасибо за все! 🤍💙» – говорится в сообщении сочинского клуба.
Ивуариец выступал за «Сочи» с 2021 года. Подробная статистика 28-летнего игрока доступна по ссылке.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Сочи»
