Ангбан покинул «Сочи» по истечении срока контракта

«Сочи» расстался с Викторьеном Ангбаном.

«Полузащитник Викторьен Ангбан покидает футбольный клуб «Сочи » по истечении срока действия трудового соглашения.

Полная статистика полузащитника за «Сочи»: 47 матчей, 2098 минут на поле, 1 гол, 3 голевые передачи, 4 желтые карточки, серебро РПЛ .

Витя, спасибо за все! 🤍💙» – говорится в сообщении сочинского клуба.

Ивуариец выступал за «Сочи» с 2021 года. Подробная статистика 28-летнего игрока доступна по ссылке .