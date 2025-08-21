«Фиорентина» за 25 млн евро и бонусы купит лучшего бомбардира «Кальяри» Пикколи. У форварда 10 голов в прошлом сезоне Серии А
«Фиорентина» близка к приобретению Роберто Пикколи.
Клуб из Флоренции готов выплатить 25 миллионов евро плюс бонусы за 24-летнего нападающего «Кальяри».
Стороны согласовывают заключительные детали сделки.
В прошлом сезоне Роберто Пикколи стал лучшим бомбардиром «Кальяри», забив 10 голов в 37 матчах Серии А. Его статистику можно оценить по ссылке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
