Руис будет получать в ЦСКА 3 млн рублей в месяц. Колумбиец – первый легионер, в контракте которого армейцы указали зарплату в рублях (Иван Карпов)

ЦСКА будет платить Даниэлю Руису рублями.

Вингер был арендован у «Мильонариос» за 500 000 долларов с опцией выкупа за 1,5 млн.

Инсайдер Иван Карпов сообщает, что колумбиец стал первым легионером, в контракте которого зарплата прописана в рублях. Такая же система действует в отношении белоруса Артема Шуманского (не считается легионером), а вот в случае с остальными иностранными футболистами армейцы производят конвертацию по курсу доллара, евро или иной иностранной валюты, указанной в контракте.

Руис будет получать в ЦСКА 3 млн рублей в месяц. Его статистику можно изучить здесь .