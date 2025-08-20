Вейга согласовал контракт с «Вильярреалом». Испанцы хотят купить защитника «Челси» дешевле 30 млн фунтов
Ренату Вейга может перейти в «Вильярреал».
Защитник «Челси» уже согласовал условия личного контракта с испанским клубом, сообщает BBC.
Лондонцы оценивают 22-летнего игрока в 34 миллионов фунтов, но «Вильярреал» надеется оформить трансфер на сумму ниже 30 млн фунтов. Стороны ведут переговоры.
Вторую половину прошлого сезона португалец провел в «Ювентусе» на правах аренды. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
