Вейга согласовал контракт с «Вильярреалом». Испанцы хотят купить защитника «Челси» дешевле 30 млн фунтов

Ренату Вейга может перейти в «Вильярреал».

Защитник «Челси » уже согласовал условия личного контракта с испанским клубом, сообщает BBC.

Лондонцы оценивают 22-летнего игрока в 34 миллионов фунтов, но «Вильярреал » надеется оформить трансфер на сумму ниже 30 млн фунтов. Стороны ведут переговоры.

Вторую половину прошлого сезона португалец провел в «Ювентусе» на правах аренды. Его статистику можно найти здесь .