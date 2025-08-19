«Арсенал» запретил посещать матчи 17 болельщикам за оскорбительное и дискриминационное поведение в сезоне-2024/25. Запрет действует на срок от 1 до 3 лет

«Арсенал» в прошлом сезоне отстранил 17 болельщиков за неподобающее поведение.

Клуб сообщил, что в сезоне-2024/25 11 болельщикам было запрещено посещать матчи из-за оскорбительного и дискриминационного поведения на стадионе, включая агрессию, сексуальные домогательства, расизм, нарушение общественного порядка и антиобщественное поведение. Еще 6 человек отстранили за оскорбления в интернете – при этом с помощью сервиса Threat Matrix было проанализировано порядка 4500 сообщений с оскорблениями игроков и сотрудников клуба.

Сроки отстранения составили от одного до трех лет – в течение этого времени фанатам запрещено посещать как домашние, так и выездные матчи «Арсенала ».

Отмечается, что число отстранений болельщиков сократилось – в сезоне-2023/24 «Арсенал» принял такие меры в отношении 24 человек, в сезоне-2022/23 – в отношении 31 человека.

Также «Арсенал» сотрудничает с полицией в 9 расследованиях, все фигуранты которых отстранены до вынесения вердиктов по их делам.