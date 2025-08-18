Инфантино об эпизодах расизма в Кубке Германии: «В футболе нет места дискриминации. ФИФА стремится защитить игроков»

Джанни Инфантино осудил расизм на матчах Кубка Германии.

17 августа «Локомотив Лейпциг» из Региональной лиги дома уступил «Шальке» (0:1), выступающему во второй Бундеслиге, в 1-м раунде Кубка Германии.

Сообщалось, что ганский полузащитник гостей Кристофер Антви-Аджей пожаловался на расистские оскорбления с трибун. Судья Макс Бурда приостановил матч на несколько минут. После матча уроженец города Хаген, имеющий немецкое гражданство, заявил, что его назвали «###### (чертовым) ниггером».

«Очень жаль, что уже второй раз за последние несколько дней мы получаем сообщения о расистских оскорблениях на футбольных матчах.

Неприемлемо, что инциденты произошли на двух матчах Кубка Германии. Во-первых, матч «Шальке» и «Локомотив Лейпциг » был остановлен из-за расистских оскорблений в адрес игрока гостей Кристофера Антви-Аджея, а во-вторых, матч между «РСВ Айнтрахт» и «Кайзерслаутерном» был омрачен расистскими оскорблениями в адрес запасного игрока «Кайзерслаутерна ».

Мы повторяем и будем продолжать это делать, что в футболе нет места расизму или любой форме дискриминации. Группа игроков The Player’s Voice Panel, созданная в рамках принципов борьбы с расизмом, принятых Конгрессом ФИФА в 2024 году, будет поддерживать связь с Немецким футбольным союзом (DFB) и продолжит внимательно следить за этими инцидентами.

Все в ФИФА, The Player’s Voice Panel и во всем футбольном сообществе решительно поддерживают всех, кого коснулись эти события. Мы стремимся обеспечить уважение и защиту игроков, а также принятие организаторами соревнований и правоохранительными органами соответствующих мер», – говорится в сообщении президента ФИФА в соцсетях.