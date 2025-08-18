  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Инфантино об эпизодах расизма в Кубке Германии: «В футболе нет места дискриминации. ФИФА стремится защитить игроков»
2

Инфантино об эпизодах расизма в Кубке Германии: «В футболе нет места дискриминации. ФИФА стремится защитить игроков»

Джанни Инфантино осудил расизм на матчах Кубка Германии.

17 августа «Локомотив Лейпциг» из Региональной лиги дома уступил «Шальке» (0:1), выступающему во второй Бундеслиге, в 1-м раунде Кубка Германии.

Сообщалось, что ганский полузащитник гостей Кристофер Антви-Аджей пожаловался на расистские оскорбления с трибун. Судья Макс Бурда приостановил матч на несколько минут. После матча уроженец города Хаген, имеющий немецкое гражданство, заявил, что его назвали «###### (чертовым) ниггером».

«Очень жаль, что уже второй раз за последние несколько дней мы получаем сообщения о расистских оскорблениях на футбольных матчах.

Неприемлемо, что инциденты произошли на двух матчах Кубка Германии. Во-первых, матч «Шальке» и «Локомотив Лейпциг» был остановлен из-за расистских оскорблений в адрес игрока гостей Кристофера Антви-Аджея, а во-вторых, матч между «РСВ Айнтрахт» и «Кайзерслаутерном» был омрачен расистскими оскорблениями в адрес запасного игрока «Кайзерслаутерна».

Мы повторяем и будем продолжать это делать, что в футболе нет места расизму или любой форме дискриминации. Группа игроков The Player’s Voice Panel, созданная в рамках принципов борьбы с расизмом, принятых Конгрессом ФИФА в 2024 году, будет поддерживать связь с Немецким футбольным союзом (DFB) и продолжит внимательно следить за этими инцидентами.

Все в ФИФА, The Player’s Voice Panel и во всем футбольном сообществе решительно поддерживают всех, кого коснулись эти события. Мы стремимся обеспечить уважение и защиту игроков, а также принятие организаторами соревнований и правоохранительными органами соответствующих мер», – говорится в сообщении президента ФИФА в соцсетях.

А что теперь делать со Станковичем?21006 голосов
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: инстаграм Джанни Инфантино
дискриминация
logoКубок Германии
logoбундеслига Германия
logoФИФА
logoКайзерслаутерн
logoНемецкий футбольный союз
стадионы
Д4 Германия
logoДжанни Инфантино
logoЛокомотив Лейпциг
logoД2 Германия
logoКристофер Антви-Аджей
logoРСВ Айнтрахт
болельщики
соцсети
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Игрока «Шальке» Антви-Аджея назвали «###### ниггером» в матче Кубка Германии. «Локомотив» из Лейпцига заявил, что расизм исходил от одного болельщика, гельзенкирхенцы не согласились
13сегодня, 12:59
Главные новости
«Наполи» рассматривает аренду Хейлунда после травмы Лукаку. Неаполитанцы связались с «МЮ»
36 минут назад
«Бельтран уже отказал российским клубам – «Зениту», ЦСКА, «Спартаку». Аргентинец склоняется к переходу в «Ривер Плейт». Журналист Франки о форварде
1429 минут назад
КДК рассмотрит неприличный жест Талалаева по просьбе «Локомотива». Тренер приглашен на заседание
1237 минут назад
Мостовой о ЦСКА: «Челестини еще недавно никто не знал. Проиграют два матча – и начнут критиковать. Кричали: где Николич? А сейчас даже не вспоминают, ведь играют футболисты»
1742 минуты назад
«Ростов» может пригласить Кержакова на пост тренера. Команда Альбы проиграла 6 из 7 матчей в сезоне (Bobsoccer)
4055 минут назад
Чемпионат России. «Пари НН» сыграет в Саранске с «Динамо» Махачкала
325555 минут назад
Валуев о потолке зарплат в РПЛ: «Хорошо звучит, но не работает – проблема в коррупции и зажравшихся менеджерах. Было уравнивание всего и вся в СССР – мы знаем, к чему это приведет»
21сегодня, 14:19
Мостовой возглавил бы «Пари НН»: «Но сразу бы сказал: «Вы от меня ничего не ждите, будем максимум десятыми»
21сегодня, 14:17
Двоих игроков молодежки «Рубина» по подозрению в изнасиловании арестовали на два месяца. Оба отрицают вину (Mash)
108сегодня, 13:59
Матч 13-го тура РПЛ «Акрон» – «Локомотив» могут провести в Саранске. Стадион в Самаре примет форум «Россия – спортивная держава» («Матч ТВ»)
34сегодня, 13:55
Ко всем новостям
Последние новости
«Тоттенхэм» и Ромеро продлили контракт на 4 года. Аргентинец стал капитаном команды на прошлой неделе
через 2 минуты
Джексон попал в шорт-лист «Астон Виллы», переговоры уже состоялись. Форвард «Челси» заявил о желании уйти из клуба (Флориан Плеттенберг)
7 минут назад
Гендиректор «Динамо» о работе Карпина: «Сейчас не нужно делать далеко идущих выводов. Команде и тренерам необходимо время, чтобы найти взаимопонимание, наладить игру»
616 минут назад
Гасилин об удалении Дугласа в матче со «Спартаком»: «Абсолютно неправильное решение, сильно повлиявшее на результат. «Зениту» пришлось перестраиваться»
1018 минут назад
Уорнок про «МЮ»: «Зачем было покупать Кунью, не продав Бруну? В нынешней АПЛ нельзя держать пассажиров»
527 минут назад
«Пари НН» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 20:00
131 минуту назад
«Тоттенхэм» и Спенс подписали новый долгосрочный контракт
36 минут назадФото
Ольга Смородская: «Карпин – первоклассный тренер, в его компетентности нет сомнений. Такое начало «Динамо» было неожиданным, но сколько в команде травм?»
1340 минут назад
«Ливерпуль» рассмотрит предложения по аренде Цимикаса. Защитник готов покинуть клуб
546 минут назад
Месси, Лаутаро, Альварес, Де Поль, Паредес, Мастантуоно, Симеоне – в предварительной заявке сборной Аргентины на матчи с Венесуэлой и Эквадором
1048 минут назад