В «Газпром»-Академии пройдет международная конференция

21 августа на базе Центра повышения квалификации тренеров футбольного клуба «Зенит» соберутся представители из семи стран и обсудят актуальные аспекты тактической подготовки спортивного резерва в футболе (на примере юношей до 17 лет).

Конференция состоится в «Газпром»-Академии «Зенита» в Санкт-Петербурге (ул. Верности, 21С) и станет платформой для обмена знаниями и опытом в области подготовки юных игроков. Участие в международной конференции примут специалисты из России, Сербии, Бразилии, Казахстана, Турции, Туркменистана и Беларуси.

С материалом выступят Валентин Гавва — старший тренер сборной России U-15, Денис Леденев — тренер академии «Кайрата», Максим Коваленко и Лев Мокеичев — тренеры «Газпром»-Академии и «Зенита»-2010.

К участию в конференции в рамках XIII Международного юношеского турнира по футболу памяти заслуженного тренера СССР Ю.А. Морозова приглашаются тренеры и спортсмены, а также все интересующиеся аспектами физкультурной и спортивной деятельности развития игроков.

Билеты можно приобрести на официальном сайте .