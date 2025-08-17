«Байер» предложил Линделефу контракт по схеме «1+1» и хочет подписать еще одного центрального защитника – Баде из «Севильи»
«Байер» хочет подписать двух центральных защитников до закрытия летнего окна.
Леверкузенцы предложили экс-игроку «Манчестер Юнайтед» Виктору Линделефу контракт по схеме «1+1». Ранее сообщалось, что 31-летний швед заинтересован в 3-летнем соглашении.
Также «Байер» рассчитывает оформить трансфер Лоика Баде из «Севильи» на следующей неделе.
А что теперь делать со Станковичем?7798 голосов
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sky Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости