  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Байер» предложил Линделефу контракт по схеме «1+1» и хочет подписать еще одного центрального защитника – Баде из «Севильи»
1

«Байер» предложил Линделефу контракт по схеме «1+1» и хочет подписать еще одного центрального защитника – Баде из «Севильи»

«Байер» хочет подписать двух центральных защитников до закрытия летнего окна.

Леверкузенцы предложили экс-игроку «Манчестер Юнайтед» Виктору Линделефу контракт по схеме «1+1». Ранее сообщалось, что 31-летний швед заинтересован в 3-летнем соглашении.

Также «Байер» рассчитывает оформить трансфер Лоика Баде из «Севильи» на следующей неделе.

А что теперь делать со Станковичем?7798 голосов
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sky Sport
logoБайер
возможные трансферы
logoЛа Лига
logoСевилья
logoбундеслига Германия
logoЛоик Баде
logoВиктор Линделеф
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Байер» выиграл 1-й матч при тен Хаге, разгромив «Зонненхоф-Гроссаспах (4:0) из Региональной лиги
815 августа, 18:43
Тен Хаг о работе в «Байере»: «Гарри Поттер мог бы быстро создать успешную команду, но футбол топ-уровня работает не так. Процессы нельзя форсировать»
6314 августа, 18:46
«Байер» купил Поку у АЗ за 10 млн евро и бонусы. Контракт с вингером молодежной сборной Нидерландов – до 2030-го
912 августа, 08:08Фото
Главные новости
Чемпионат России. «Динамо» против ЦСКА, «Краснодар» сыграет с «Сочи», «Акрон» примет «Оренбург»
21245 минут назад
Ла Лига стартовала! «Атлетико» в гостях у «Эспаньола», «Реал» сыграет с «Осасуной» во вторник
17750 минут назад
Первый тренер Соболева о голе «Спартаку»: «Саша забил мастеровито, но игры у «Зенита» не было»
18сегодня, 06:30
АПЛ стартовала! «Челси» сыграет с «Кристал Пэлас», «МЮ» против «Арсенала»
701сегодня, 06:16
Ярчайшая ничья «Спартака» и «Зенита», Чимаев – чемпион UFC, разгромы от «Барсы» и «Ман Сити», «Бавария» взяла Суперкубок Германии, Голдобин в списке отказов и другие новости
21сегодня, 06:10
Маскерано о голе и ассисте Месси после травмы: «Выдающийся игрок. При этом он не на сто процентов чувствовал себя комфортно»
9сегодня, 05:25
Назовете все 52 клуба, игравших в РПЛ? Только 8% справляются
сегодня, 04:50Тесты и игры
МЛС. Гол и ассист Месси принесли победу «Интер Майами» над «Гэлакси», «Атланта» Миранчука проиграла «Колорадо», «Канзас Сити» Шапи – «Орландо»
15сегодня, 04:36
Тренер «Мальорки» назвал непоследовательным судейство в матче с «Барсой»: «После попадания мяча в голову игру нужно останавливать. Арбитр сказал, что у игрока не было головокружения»
24сегодня, 03:45
Миранчук забил в 3-м матче подряд. У хавбека 6 голов в 8 последних играх за «Атланту»
30сегодня, 02:48
Ко всем новостям
Последние новости
«Милан» – «Бари». Онлайн-трансляция начнется в 22:15
14 минут назад
«Нант» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
40 минут назад
«Ювентус» сделал запрос по Жегрове и хочет продать Гонсалеса «Атлетико»
257 минут назад
«Эспаньол» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
сегодня, 06:40
«Краснодар» – «Сочи». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
4сегодня, 06:09
«Балтика» поражает физическим состоянием: прессингуют, несутся, создают моменты. Симпатичная команда с тренерским почерком». Корниленко о 3-м месте калининградцев
6сегодня, 05:59
«Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
2сегодня, 05:42
Первая лига. «Факел» в гостях у «Черноморца», «Торпедо» сыграет с «Уралом» в понедельник
11сегодня, 05:32
«Динамо» – ЦСКА. Онлайн-трансляция начнется в 18:00
4сегодня, 05:00
Вратарь «Краснодара» Корякин о чемпионстве: «За счет характера и сплоченности коллектива. Это помогает выигрывать после неудачного старта в матчах»
сегодня, 04:50