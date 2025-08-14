«Краснодар» принимает «Сочи». Поддержите быков в домашнем матче против сочинцев!
В пятом туре Мир РПЛ «Краснодар» сыграет с «Сочи».
Матч пройдет в воскресенье, 17 августа, в 20:30 на стадионе «Ozon Арена».
Быки по итогам четырех туров идут на втором месте в турнирной таблице, обладая девятью очками. Сочинцы же расположились на 15-й строчке, набрав одно очко. Краснодарцы, ждем всех на домашней игре против «Сочи»!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
