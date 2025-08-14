Глава АПЛ Мастерс о тратах клубов на трансферы: «Команды будут усиливаться, это добавит конкуренции – здорово, если все придерживаются правил. Мы много спорили, стоит ли их менять, но решили не делать этого»

Руководитель АПЛ высказался расходах английских клубов на трансферы.

«Я думаю, что вкладываться в состав – это здорово, если все придерживаются правил. Команды будут усиливаться, и это добавит конкуренции. Это блестящее сочетание лучших звезд со всего мира и местных талантов. Мы находимся в начале нового отчетного периода, и обычно это приводит к резкому увеличению расходов.

В конечном счете я должен быть [доволен тем, что клубы так поступают], правила это позволяют. Мы много спорили о том, стоит ли их менять, и решили этого не делать, так что, нравится мне это или нет, эти дебаты состоялись, и мы движемся вперед», – сказал Ричард Мастерс.