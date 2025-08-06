«Ноттингем Форест» бесплатно подписал вратаря Шотландии Ганна. Контракт – на 1 год

«Ноттингем Форест» объявил о подписании Ангуса Ганна.

29-летний голкипер сборной Шотландии присоединился к клубу на правах свободного агента, подписав однолетний контракт.

Последним клубом в карьере Ганна был «Норвич ». В прошедшем сезоне вратарь провел 35 матчей в Чемпионшипе. Его статистику можно найти здесь .

Фото: x.com/NFFC