  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Хау об Исаке: «Нужно заслужить право тренироваться с «Ньюкаслом». Ни один игрок не может вести себя неправильно и работать в обычном режиме. Я бы хотел, чтобы Александер был здесь»
41

Хау об Исаке: «Нужно заслужить право тренироваться с «Ньюкаслом». Ни один игрок не может вести себя неправильно и работать в обычном режиме. Я бы хотел, чтобы Александер был здесь»

Эдди Хау ответил, будет ли Александер Исак тренироваться с «Ньюкаслом».

Ранее нападающий занимался самостоятельно на базе своего бывшего клуба «Реал Сосьедад». «Ньюкасл» отклонил предложение «Ливерпуля» о приобретении форварда за 110 миллионов фунтов и бонусы. Сам швед настроен на переход.

«Нужно заслужить право тренироваться с нами. Мы – «Ньюкасл Юнайтед». Игрок обязан быть частью команды и состава – нужно вести себя правильно. Так что это тоже имеет значение.

Мы удостоверимся в том, что каждый игрок выполняет это, чтобы заслужить право тренироваться с командой. Ни один игрок не может рассчитывать на то, что будет вести себя неправильно и тренироваться с командой в обычном режиме», – заявил главный тренер «Ньюкасла».

Хау также рассказал, что не разговаривал с Исаком с тех пор, как игрок вернулся в Тайнсайд в субботу, но ожидает, что тот придет на тренировку позже на этой неделе.

«Конечно, я хотел бы, чтобы он был [на тренировке], но я пока не знаю, приедет ли он», – добавил Хау.

Исак вернется к тренировкам с «Ньюкаслом» – клуб отклонил предложение «Ливерпуля». Форвард ранее работал на базе «Сосьедада»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Daily Mail
logoпремьер-лига Англия
logoНьюкасл
logoАлександер Исак
logoЭдди Хау
logoЛиверпуль
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Исак – крыса». Баннер про форварда вывесили у базы «Ньюкасла» на фоне возможного ухода
112 августа, 18:55Фото
«Ливерпуль» не отказался от Исака. «Ньюкасл» ранее отклонил предложение на 110 млн и бонусы
342 августа, 13:17
«Ливерпуль» не станет давать за Исака больше 110 млн фунтов из-за быстрого и категоричного отказа «Ньюкасла» от первого предложения. «Сороки» хотят 150 млн
1201 августа, 16:05
Исак тренируется отдельно от «Ньюкасла» – на базе «Сосьедада». Бывший клуб форварда получит процент от прибыли в случае его трансфера
1631 июля, 10:23
Главные новости
«Реал» и Гонсало продлят контракт до 2030 года. Отступные форварда вырастут до 1 млрд евро (As)
17 минут назад
У ЦСКА и «Эстудиантеса» возникли разногласия по форме оплаты трансфера Паласиоса (Сесар Луис Мерло)
739 минут назад
«МЮ» хочет 50 млн фунтов за Гарначо. «Челси» уверен, что игрок желает перейти именно к ним
1145 минут назад
Жирков о самом популярном клубе России: «У «Спартака» много болельщиков еще с 90-х. «Зенит» популярнее в последние годы, потому что много выигрывал чемпионат, еврокубки»
4851 минуту назад
«Бавария» сделала запрос по Джексону. Форвард «Челси» также интересен «Ньюкаслу», его оценивают в 65 млн евро (Флориан Плеттенберг)
28сегодня, 17:28
Захарян тренируется с «Сосьедадом» в «почти нормальном» режиме. Хавбек надеется восстановиться к матчу с «Валенсией» в 1-м туре Ла Лиги (Marca)
37сегодня, 17:17
Иньиго расторгнет контракт с «Барсой» и перейдет в «Аль-Наср». Соглашение с саудовским клубом – по схеме «1+1» (Фабрицио Романо)
68сегодня, 17:11
«Вильярреал» о Парти и обвинении в изнасилованиях: «Игрок категорически отстаивает свою невиновность. Клуб признает презумпцию невиновности и ожидает решения правосудия»
2сегодня, 16:57
Решение о дисквалификации Писарского оставлено в силе, сообщил юрист форварда: «Теперь одна дорога – в CAS»
15сегодня, 16:39
Иньиго может покинуть «Барсу» в ближайшее время. Защитник интересен «Аль-Насру» (Фабрицио Романо)
42сегодня, 16:37
Ко всем новостям
Последние новости
Товарищеские матчи. «Бавария» забила 4 гола «Тоттенхэму», «Аль-Наср» Роналду против «Риу Аве»
410 минут назад
«Фортуна» удивлена заявлением еврейской общины по поводу отказа от трансфера израильтянина Вейсмана. У клуба хорошие отношения с организацией, он поддерживает много проектов по борьбе с расизмом и дискриминацией.
114 минут назад
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. ПАОК Чалова и Оздоева против «Вольфсберга», «Шахтер» в гостях у «Панатинаикоса»
716 минут назадLive
Лига конференций. 3-й квалификационный раунд. «Арис» Кокорина сыграл вничью с АЕК, «Астана» в гостях у «Лозанны», «Шериф» против «Андрелехта»
1022 минуты назадLive
Кобель о влиянии КЧМ на предсезонку «Боруссии»: «Благодаря ему мы стали более сыгранными. В прошлом году отдыха было еще меньше из-за финала ЛЧ и Евро»
123 минуты назад
Джованни Симеоне перешел из «Наполи» в «Торино» на правах аренды с условным обязательством выкупа за 8 млн евро. Контракт по схеме «3+1»
2сегодня, 17:29Фото
Быстров о Заболотном: «Если «Спартаку» сейчас нужны игроки, которые только борются, значит, я ошибаюсь в их уровне. Тогда клуб становится сильным середнячком»
9сегодня, 17:14
«Бенфика» хотела арендовать Антони, «МЮ» предпочитает продажу вингера. Бразилец хочет вернуться в «Бетис», но клуб считает его слишком дорогим (Goal)
5сегодня, 16:59
Матч «Пари НН» – «Ростов» в Кубке пройдет в Саранске. Игру перенесли из Екатеринбурга
13сегодня, 16:15
ЦСКА и «Краснодар» оштрафованы на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команд в матчах 3-го тура РПЛ
19сегодня, 15:30