Хау об Исаке: «Нужно заслужить право тренироваться с «Ньюкаслом». Ни один игрок не может вести себя неправильно и работать в обычном режиме. Я бы хотел, чтобы Александер был здесь»

Эдди Хау ответил, будет ли Александер Исак тренироваться с «Ньюкаслом».

Ранее нападающий занимался самостоятельно на базе своего бывшего клуба «Реал Сосьедад». «Ньюкасл» отклонил предложение «Ливерпуля» о приобретении форварда за 110 миллионов фунтов и бонусы. Сам швед настроен на переход.

«Нужно заслужить право тренироваться с нами. Мы – «Ньюкасл Юнайтед». Игрок обязан быть частью команды и состава – нужно вести себя правильно. Так что это тоже имеет значение.

Мы удостоверимся в том, что каждый игрок выполняет это, чтобы заслужить право тренироваться с командой. Ни один игрок не может рассчитывать на то, что будет вести себя неправильно и тренироваться с командой в обычном режиме», – заявил главный тренер «Ньюкасла».

Хау также рассказал, что не разговаривал с Исаком с тех пор, как игрок вернулся в Тайнсайд в субботу, но ожидает, что тот придет на тренировку позже на этой неделе.

«Конечно, я хотел бы, чтобы он был [на тренировке], но я пока не знаю, приедет ли он», – добавил Хау.

Исак вернется к тренировкам с «Ньюкаслом» – клуб отклонил предложение «Ливерпуля». Форвард ранее работал на базе «Сосьедада»