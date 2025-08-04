«Бернли» договорился с «Челси» о трансфере Угочукву. Хавбек подпишет 5-летний контракт (The Athletic)
«Челси» продаст Лесли Угочукву в «Бернли».
Клубы достигли соглашения о трансфере 21-летнего полузащитника, сообщает The Athletic.
Игрок получил разрешение на прохождение медосмотра и переход на постоянной основе. Если все пойдет по плану, футболист подпишет пятилетний контракт.
В августе 2024 года француз перешел в «Саутгемптон» на правах аренды, через год после подписания семилетнего контракта с «Челси».
Угочукву провел 31 матч за «святых», забив 3 гола и отдав 3 результативные передачи во всех турнирах. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Athletic
