«Бернли» договорился с «Челси» о трансфере Угочукву. Хавбек подпишет 5-летний контракт (The Athletic)

«Челси» продаст Лесли Угочукву в «Бернли».

Клубы достигли соглашения о трансфере 21-летнего полузащитника, сообщает The Athletic.

Игрок получил разрешение на прохождение медосмотра и переход на постоянной основе. Если все пойдет по плану, футболист подпишет пятилетний контракт.

В августе 2024 года француз перешел в «Саутгемптон » на правах аренды, через год после подписания семилетнего контракта с «Челси ».

Угочукву провел 31 матч за «святых», забив 3 гола и отдав 3 результативные передачи во всех турнирах. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .