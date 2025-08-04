  • Спортс
  • Исак сегодня утром приехал на базу «Ньюкасла» единственным из игроков. Команда утром прилетела из Южной Кореи и получила выходной
Исак сегодня утром приехал на базу «Ньюкасла» единственным из игроков. Команда утром прилетела из Южной Кореи и получила выходной

Александер Исак сегодня утром прибыл на тренировочную базу «Ньюкасла».

Об этом сообщает Пит Грейвс из Sky Sports. Журналист выложил в соцсетях кадры с автомобилем нападающего.

Отмечается, что Исак единственный приехавший сегодня игрок. Остальные футболисты вернулись из Южной Кореи только около девяти утра, и Эдди Хау дал им выходной.

Ранее шведский форвард не поехал с командой в азиатское турне из-за повреждения. Позднее он занимался самостоятельно на базе своего бывшего клуба «Реал Сосьедад» на фоне интереса «Ливерпуля».

«Ньюкасл» отклонил предложение «красных» о приобретении форварда за 110 миллионов фунтов и бонусы. Сам швед настроен на переход.

Хау об Исаке: «Нужно заслужить право тренироваться с «Ньюкаслом». Ни один игрок не может вести себя неправильно и работать в обычном режиме. Я бы хотел, чтобы Александер был здесь»

«Исак – крыса». Баннер про форварда вывесили у базы «Ньюкасла» на фоне возможного ухода

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Пита Грейвса
