У «Динамо» при Карпине две победы и ничья. Дальше – выезд к «Краснодару»
«Динамо» выиграло два из трех матчей под руководством Валерия Карпина.
Московский клуб сегодня одолел «Сочи» (3:2) в FONBET Кубке России. Ранее в Мир РПЛ был побежден «Ростов» (1:0). Также при новом тренере «Динамо» сыграло вничью с «Балтикой» (1:1).
В следующей игре столичная команда встретится с «Краснодаром». Игра чемпионата России пройдет 2 августа.
Зенит
Будет ничья
ЦСКА
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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