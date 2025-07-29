У «Динамо» при Карпине две победы и ничья. Дальше – выезд к «Краснодару»

«Динамо» выиграло два из трех матчей под руководством Валерия Карпина.

Московский клуб сегодня одолел «Сочи » (3:2) в FONBET Кубке России. Ранее в Мир РПЛ был побежден «Ростов» (1:0). Также при новом тренере «Динамо » сыграло вничью с «Балтикой» (1:1).

В следующей игре столичная команда встретится с «Краснодаром». Игра чемпионата России пройдет 2 августа.