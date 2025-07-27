Аморим о Бруну: «Лидер «МЮ» – усердно работает и порой играет через боль. Иногда он расстраивается и теряет концентрацию, желая помочь товарищам по команде»

Рубен Аморим отметил лидерские качества Бруну Фернандеша.

«МЮ» обыграл «Вест Хэм » (2:1) в товарищеском матче в США благодаря дублю португальского полузащитника.

«Мы сыграли совершенно иначе, чем в прошлом сезоне. Мы не допускали [моментов у своих ворот], нам удалось забить, и это помогло нам играть лучше. Мы немного владели мячом, хорошо оборонялись и прессинговали на высоком уровне, что позволило нам отбирать мяч вблизи штрафной соперника.

Думаю, нам нужно поработать над владением после того, как мы отбираем мяч, чтобы мы могли проникать в штрафную соперника и находить там небольшие свободные пространства. Мы можем добиться большего успеха, владея мячом.

Мы контролировали ход игры до гола «Вест Хэма». У нас было больше моментов, но затем мы иногда допускали [опасность у своих ворот] – сложно когда у вас играют 10 молодых игроков. Думаю, это стало хорошим испытанием для команды. Мы должны продолжать не только готовиться к самим матчам, но и работать с игроками, чтобы они могли лучше понимать игру, ведь никогда не знаешь, что может произойти».

О лидерских качествах Бруну Фернандеша

«В прошлом сезоне они были совершенно очевидны, это видно по его голам и результативным передачам. Но это еще не все. Думаю, что теперь больше игроков смогут помогать ему быть лидером коллектива, и это очень хорошо. Он наш лидер, он очень важен не только на поле, но и за его пределами. Он подает пример. Он очень усердно работает, всегда готов и порой играет через боль.

Иногда проблема заключается в том, что он расстраивается и теряет концентрацию. Иногда он очень хочет помочь партнерам по команде, но это не лучшее решение. Они должны выполнять свою работу, а Бруну, например, должен ждать мяча», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед ».