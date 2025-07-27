Доннарумма получил предложение от «Галатасарая». Стамбульцы хотят воспользоваться сложностями в переговорах вратаря с «ПСЖ» (Foot Mercato)

Джанлуиджи Доннарумма может оказаться в Турции.

Как сообщает Foot Mercato, «Галатасарай » хочет воспользоваться тем, что вратарь и «ПСЖ » пока не договорились о продлении контракта. Стамбульцы уже сделали воспитаннику «Милана» предложение.

Ранее поступала информация об интересе к Доннарумме со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Голкипер заявлял, что хотел бы остаться в «ПСЖ».