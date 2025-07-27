«Бавария» предложила «Ливерпулю» около 80 млн евро за Диаса. Клубы обсуждают окончательные детали сделки (Sky Sports)
«Бавария» близка к трансферу Луиса Диаса из «Ливерпуля».
Клубы ведут продвинутые переговоры относительно перехода вингера, сообщает Sky Sports.
Ранее «красные» отклонили первоначальные предложения «Баварии» по колумбийцу. Сообщалось, что в последний раз мюнхенцы предлагали больше 67,5 миллиона евро.
Утверждается, что «Бавария» сделала новое предложение, которое, предположительно, составляет около 80 млн евро. Сейчас стороны обсуждают окончательные детали сделки.
Диас присоединился к «Ливерпулю» в январе 2022 года за 37,5 млн фунтов, подписав контракт на пять с половиной лет.
В прошлом сезоне футболист забил 13 голов и сделал 5 передач в 36 матчах АПЛ.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sky Sports
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