Гран-при Бельгии-2025. Норрис выиграл квалификацию, Пиастри – 2-й, Леклер – 3-й
Пилот «Макларена» Ландо Норрис обыграл своего напарника Оскара Пиастри, а гонщик «Феррари» Шарль Леклер на 0,003 секунды опередил лидера «Ред Булл» Макса Ферстаппена в борьбе за третью строчку.
Спа-Франкоршам, Спа
26 июля 2025 года
Квалификация
Топ-10
1. Ландо Норрис («Макларен») – 1.40,562
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,085
3. Шарль Леклер («Феррари») +0,338
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,341
5. Алекс Албон («Уильямс») +0,639
6. Джордж Расселл («Мерседес») +0,698
7. Юки Цунода («Ред Булл») +0,722
8. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +0,748
9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0,766
10. Габриэл Бортолето («Заубер») +1,825
Выбыли после второго сегмента:
11. Эстебан Окон («Хаас»)
12. Оливер Бермэн («Хаас»)
13. Пьер Гасли («Альпин»)
14. Нико Хюлькенберг («Заубер»)
15. Карлос Сайнс («Уильямс»)
Выбыли после первого сегмента:
16. Льюис Хэмилтон («Феррари»)
17. Франко Колапинто («Альпин»)
18. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)
19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
20. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
Результаты трех сегментов: