Гран-при Бельгии-2025. Норрис выиграл квалификацию, Пиастри – 2-й, Леклер – 3-й

Норрис стал быстрейшим в квалификации к Гран-при Бельгии.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис обыграл своего напарника Оскара Пиастри, а гонщик «Феррари» Шарль Леклер на 0,003 секунды опередил лидера «Ред Булл» Макса Ферстаппена в борьбе за третью строчку. Гран-при Бельгии Спа-Франкоршам, Спа 26 июля 2025 года Квалификация Топ-10 1. Ландо Норрис («Макларен») – 1.40,562 2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,085 3. Шарль Леклер («Феррари») +0,338 4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,341 5. Алекс Албон («Уильямс») +0,639 6. Джордж Расселл («Мерседес») +0,698 7. Юки Цунода («Ред Булл») +0,722 8. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +0,748 9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0,766 10. Габриэл Бортолето («Заубер») +1,825 Выбыли после второго сегмента: 11. Эстебан Окон («Хаас») 12. Оливер Бермэн («Хаас») 13. Пьер Гасли («Альпин») 14. Нико Хюлькенберг («Заубер») 15. Карлос Сайнс («Уильямс») Выбыли после первого сегмента: 16. Льюис Хэмилтон («Феррари») 17. Франко Колапинто («Альпин») 18. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») 19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») 20. Ланс Стролл («Астон Мартин») Результаты трех сегментов: