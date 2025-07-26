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Гран-при Бельгии-2025. Норрис выиграл квалификацию, Пиастри – 2-й, Леклер – 3-й

Норрис стал быстрейшим в квалификации к Гран-при Бельгии.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис обыграл своего напарника Оскара Пиастри, а гонщик «Феррари» Шарль Леклер на 0,003 секунды опередил лидера «Ред Булл» Макса Ферстаппена в борьбе за третью строчку.

Гран-при Бельгии

Спа-Франкоршам, Спа

26 июля 2025 года

Квалификация

Топ-10

1. Ландо Норрис («Макларен») – 1.40,562

2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,085

3. Шарль Леклер («Феррари») +0,338

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,341

5. Алекс Албон («Уильямс») +0,639

6. Джордж Расселл («Мерседес») +0,698

7. Юки Цунода («Ред Булл») +0,722

8. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +0,748

9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0,766

10. Габриэл Бортолето («Заубер») +1,825

Выбыли после второго сегмента:

11. Эстебан Окон («Хаас»)

12. Оливер Бермэн («Хаас»)

13. Пьер Гасли («Альпин»)

14. Нико Хюлькенберг («Заубер»)

15. Карлос Сайнс («Уильямс»)

Выбыли после первого сегмента:

16. Льюис Хэмилтон («Феррари»)

17. Франко Колапинто («Альпин»)

18. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)

19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

20. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

Результаты трех сегментов:

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoЛьюис Хэмилтон
logoМакларен
logoЛандо Норрис
logoШарль Леклер
logoФранко Колапинто
logoАлександр Албон
logoЭстебан Окон
результаты
logoЛиам Лоусон
logoАстон Мартин
logoУильямс
logoКарлос Сайнс
logoФормула-1
logoГабриэл Бортолето
logoФернандо Алонсо
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logoАльпин
logoРейсинг Буллз
logoНико Хюлькенберг
logoЗаубер
Гран-при Бельгии
logoЛанс Стролл
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logoИзак Аджар
logoФеррари
logoДжордж Расселл
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