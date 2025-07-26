Матч окончен
«Локомотив» обыграл «Краснодар» на выезде – 2:1. Батраков сделал дубль
«Краснодар» уступил «Локомотиву» (1:2) во 2-м туре Мир РПЛ.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Алексей Батраков открыл счет с пенальти на 34-й минуте, а на 80-й забил с игры. Мозес Кобнан Дэвид отыграл один мяч на 94-й.
Матч проходил на «Ozon Арене».
Премьер-лига. 2 тур
26 июля 16:00, Ozon Арена
Кого в АПЛ уволят первым?21043 голоса
Даниэль Фарке
Режис Ле Бри
Кит Эндрюс
Скотт Паркер
Рубен Аморим
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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