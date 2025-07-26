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«Локомотив» обыграл «Краснодар» на выезде – 2:1. Батраков сделал дубль

«Краснодар» уступил «Локомотиву» (1:2) во 2-м туре Мир РПЛ.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Алексей Батраков открыл счет с пенальти на 34-й минуте, а на 80-й забил с игры. Мозес Кобнан Дэвид отыграл один мяч на 94-й.

Матч проходил на «Ozon Арене».

Премьер-лига. 2 тур
26 июля 16:00, Ozon Арена
Краснодар
Завершен
1 - 2
Локомотив
Матч окончен
  Кобнан Дэвид
90’
+4’
90’
+2’
Митрюшкин
80’
  Батраков
77’
Батраков
Сантос
77’
Виктор Са   Сантос
74’
Черников   Козлов
73’
Петров   Дж. Гонсалес
73’
73’
Воробьев   Комличенко
68’
Ненахов   Фассон
68’
Бакаев   Самошников
Батчи   Кобнан Дэвид
57’
Кривцов   Дуглас
57’
2тайм
Перерыв
38’
Воробьев
34’
  Батраков
Диего Коста
33’
Краснодар
Агкацев, Оласа, Диего Коста, Тормена, Петров, Кривцов, Черников, Виктор Са, Сперцян, Батчи, Кордоба
Запасные: Голиков, Жубал, Батчи, Ленини, Петров, Кривцов, Виктор Са, Хмарин, Перрен, Черников, Корякин
1тайм
Локомотив:
Митрюшкин, Сильянов, Монтес, Морозов, Ненахов, Руденко, Баринов, Карпукас, Бакаев, Батраков, Воробьев
Запасные: Ненахов, Лантратов, Салтыков, Погостнов, Годяев, Бакаев, Веселов, Сарвели, Воробьев, Ньямси, Мялковский
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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logoМозес Кобнан Дэвид
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