«Акрон» подписал воспитанника «Зенита» Базилевского и расторг контракт с Эсановым

В «Акроне» произошли изменения в линии полузащиты.

Тольяттинский клуб подписал 19-летнего хавбека Никиту Базилевского. Футболист перешел в клуб в статусе свободного агента.

Никита – воспитанник «Зенита », он также занимался в академиях «Тюмени» и «Рубина». Игрок становился чемпионом ЮФЛ-1, призером молодежного первенства и дебютировал в профессиональном футболе в июле 2024 года за «Зенит-2 ».

Вместе с тем «Акрон » покидает Шерзод Эсанов . Полузащитник и клуб расторгли контракт по соглашению сторон.

Эсанов выступал за команду из Тольятти с июля 2024 года. Футболист из Узбекистана сыграл в 16 матчах во всех турнирах: из них 9 – в Мир РПЛ и 7 – в FONBET Кубке России.