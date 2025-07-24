Рэшфорд о Ямале: «Один из ведущих футболистов в мире в прошлом сезоне, если не самый лучший. Он очень талантлив»

Маркус Рэшфорд назвал Ламина Ямаля одним из лучших игроков прошлого сезона.

«Он очень талантлив. На мой взгляд, в прошлом сезоне Ламин был одним из ведущих футболистов в мире, если не самым лучшим.

Все хотят выступать рядом с лучшими футболистами. В этой команде много таланта.

Я счастлив и горю желанием играть с ними. Возможно, я смогу помочь им, и они наверняка смогут помочь мне.

Это должно быть интересно», – сказал футболист «Барселоны» Маркус Рэшфорд.

Рэшфорд в «Барсе» – сбылась мечта. А его зарегистрируют?