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Рэшфорд о Ямале: «Один из ведущих футболистов в мире в прошлом сезоне, если не самый лучший. Он очень талантлив»

Маркус Рэшфорд назвал Ламина Ямаля одним из лучших игроков прошлого сезона.

«Он очень талантлив. На мой взгляд, в прошлом сезоне Ламин был одним из ведущих футболистов в мире, если не самым лучшим.

Все хотят выступать рядом с лучшими футболистами. В этой команде много таланта.

Я счастлив и горю желанием играть с ними. Возможно, я смогу помочь им, и они наверняка смогут помочь мне.

Это должно быть интересно», – сказал футболист «Барселоны» Маркус Рэшфорд.

Рэшфорд в «Барсе» – сбылась мечта. А его зарегистрируют?

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Рубен АморимМанчестер Юнайтед
Кто-то другойПеп Гвардиола
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Goal
logoМаркус Рэшфорд
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