Сауль перешел во «Фламенго». Контракт – до конца 2028 года
Сауль Ньигес стал игроком «Фламенго».
Бразильский клуб объявил о подписании контракта с 30-летним полузащитником, покинувшим «Атлетико» на правах свободного агента. Соглашение с Саулем рассчитано до декабря 2028 года.
В сезоне-2024/25 хавбек выступал на правах аренды за «Севилью», отметившись голом и 6 ассистами в 24 матчах Ла Лиги. Его подробную статистику можно найти здесь.
Фото: x.com/Flamengo
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер «Фламенго»
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