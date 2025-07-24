Сауль перешел во «Фламенго». Контракт – до конца 2028 года

Сауль Ньигес стал игроком «Фламенго».

Бразильский клуб объявил о подписании контракта с 30-летним полузащитником, покинувшим «Атлетико» на правах свободного агента. Соглашение с Саулем рассчитано до декабря 2028 года.

В сезоне-2024/25 хавбек выступал на правах аренды за «Севилью», отметившись голом и 6 ассистами в 24 матчах Ла Лиги. Его подробную статистику можно найти здесь .

Фото: x.com/Flamengo