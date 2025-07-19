«Бавария» отдаст Переца в аренду «Гамбургу» на сезон
Даниэль Перец переходит из «Баварии» в «Гамбург» на правах аренды.
Об этом сообщают Bild и Hamburger Morgen Post. Вратарь сборной Израиля в субботу выехал в Гамбург. На воскресенье запланирован медосмотр.
Подписание контракта 25-летнего Переца с «Гамбургом» ожидается не позднее понедельника. Вратарь будет арендован у «Баварии» на один сезон.
В прошлом сезоне Бундеслиги Перец сыграл три матча. Его статистику можно увидеть здесь.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Bild
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