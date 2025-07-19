«Бавария» отдаст Переца в аренду «Гамбургу» на сезон

Даниэль Перец переходит из «Баварии» в «Гамбург» на правах аренды.

Об этом сообщают Bild и Hamburger Morgen Post. Вратарь сборной Израиля в субботу выехал в Гамбург. На воскресенье запланирован медосмотр.

Подписание контракта 25-летнего Переца с «Гамбургом » ожидается не позднее понедельника. Вратарь будет арендован у «Баварии» на один сезон.

В прошлом сезоне Бундеслиги Перец сыграл три матча. Его статистику можно увидеть здесь .